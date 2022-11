Flüchtling lebte 18 Jahre im Flughafen - Tod im Terminal Die Geschichte von Mehran Karimi Nasseri inspirierte Steven Spielberg 2004 zu seinem Film „Terminal“ mit Tom Hanks. Nun ist der Flüchtling aus dem Iran gesto... dpa

ARCHIV - Mehran Karimi Nasseri im August 2004 im Terminal 1 des Pariser Flughafens Charles De Gaulle. Stephane De Sakutin/AFP/dpa

Paris (dpa) -Der iranische Flüchtling, der 18 Jahre lang im Pariser Flughafen Charles de Gaulle gelebt und Steven Spielberg zu seinem Film „Terminal“ inspiriert hat, ist tot. Mehran Karimi Nasseri sei am Samstagmittag im Terminal 2 F des Flughafens eines natürlichen Todes gestorben, bestätigte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Mitte September sei Nasseri (76), der sich selbst Sir Alfred nannte, wieder in den Flughafen eingezogen, nachdem er zuvor im Heim und zuletzt im Hotel gelebt hatte.