Flüchtlingsunterkunft abgebrannt - Keine Verletzten Erst ein Hakenkreuz auf dem Eingangsschild, dann ein Feuer - mitten in der Nacht müssen Geflüchtete aus der Ukraine ihre Unterkunft verlassen. Verletzt wird ... dpa

Feuerwehrleute löschen den Brand in einem mecklenburgischen Hotel, in dem Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht waren. Jens Büttner/dpa

Groß Strömkendorf -Durch einen Brand ist eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Gemeinde Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht fast vollständig zerstört worden. „Nach jetzigem Stand konnten alle 14 Bewohner unverletzt aus der Einrichtung gebracht werden. Den drei Mitarbeitern ist auch nichts passiert“, sagte ein Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg.