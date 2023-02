Flüchtiger seit Wochen untergetaucht: Suchaktion in Nauen dpa

ARCHIV - Die Polizei fahndet deutschlandweit nach dem Flüchtigen. Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Potsdam -Zwei Wochen nach seiner Flucht sucht die Polizei weiter mit vielen Polizeikräften nach dem Straftäter aus der Sicherungsverwahrung. In und um die Stadt Nauen herum ist Polizeipräsenz sichtbar, unter anderem sind auch Bereitschaftspolizisten ausgerückt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag sagte. Einsatzkräfte verteilten in Geschäften auch Handzettel, mit denen sie fahnden. Der 64-Jährige, der in Nauen lebte, wird bundesweit gesucht.