Bei einer Rettungsaktion von mehr als 60 in Seenot geratenen Migranten in maltesischen Gewässern ist ein vierjähriges Mädchen ertrunken. Wie die griechische Küstenwache mitteilte, wurde sie von den maltesischen Kollegen gebeten, bei der Rettung des Kindes per Hubschrauber zu helfen. Das Mädchen war zuvor mit 62 anderen Migranten von einem Frachtschiff aus ihrem in Not geratenen Boot im Mittelmeer gerettet worden.

Das Kind und seine Mutter wurden mit einem Hubschrauber der griechischen Marine in ein Krankenhaus auf der Insel Kreta gebracht, wo Ärzte den Tod des Mädchens feststellten. Das Frachtschiff mit den Migranten an Bord wurde angewiesen, den Kurs zu ändern und anzulegen. Die Nationalität der Migranten war zunächst nicht bekannt.