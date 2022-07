Flug-Chaos, die Zweite: Mitten in der Hauptferienzeit ist der Krankenstand bei der Lufthansa durch Corona stark angestiegen. Der Krankenstand erreiche aktuell bis zu 30 Prozent – „aufgrund von Corona-Infektionen, aber auch bedingt durch Überlastung“, teilte ein Konzernsprecher der Bild am Sonntag mit.

Vor allem das Bodenpersonal sei von den vielen neuen Corona-Fällen betroffen. „Beim fliegenden Personal in Cockpit und Kabine ist die Quote deutlich geringer im einstelligen Bereich.“ Infolge dieser Entwicklungen blieben allein am Frankfurter Flughafen täglich 5000 Koffer von Lufthansa-Passagieren am Boden zurück.

Kofferzustellung: LKW-Fahrer müssen Aushelfen

Aufgrund des Personalmangels komme man so langsam hinterher, dass herrenlose Koffer jetzt sogar von verschiedenen deutschen Flughäfen per LKW nach München transportiert werden. Nach Angaben des bayerischen Verkehrsministeriums lagern am Flughafen München aktuell ebenfalls rund 5000 Koffer verschiedenster Fluggesellschaften, deren Besitzer noch auf Zustellung warten.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) bestätigte: „Bayern entlastet andere Flughäfen.“ Der Flughafen München stelle dafür die Lagerflächen zur Verfügung, die Zustellung müssten die jeweiligen Fluggesellschaften selbst übernehmen.