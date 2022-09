Die US-Fluggesellschaft Delta Airlines plant nach gut dreijähriger Pause wieder Direktflüge von Berlin nach New York durchzuführen. Wie zunächst der Tagesspiegel berichtete, will die Airline ab Mai 2023 tägliche Linienflüge zwischen dem Hauptstadtflughafen BER und dem John F. Kennedy Airport (JFK) in der Ostküsten-Metropole anbieten.

Damit wäre Delta nach United Airlines und Norse Atlantic Airways die dritte Fluggesellschaft, mit der Reisende von der Bundeshauptstadt direkt nach New York City fliegen können. Am BER starten sollen die Passagiermaschinen ab dem 25. Mai 2023, jeden morgen um 9.40 Uhr. Ankunft in New York wäre demnach um 12.40 Uhr (Ortszeit). Zurück gehe es hingegen über Nacht – mit einem Start in New York um 17.30 Uhr und einer Ankunft in Berlin am nächsten Morgen um 7.40 Uhr.

Ähnliche Direktflüge hatte die Airline schon 2017 erstmals durchgeführt – damals noch vom ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel aus. Bereits vor dem Beginn der Corona-Pandemie habe man sich laut Tagesspiegel-Informationen jedoch dazu entschlossen, die Verbindung nur noch in den Sommermonaten anzubieten. Grund sei damals die zu geringe Nachfrage gewesen. Mit dem Neustart nach der Pandemie erhofft man sich nun offenbar einer Verbesserung der Passagierzahlen.