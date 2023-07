Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwochvormittag die Beschäftigten des BER-Dienstleisters Apcoa Parking erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete, begann der Streik mit der Frühschicht am Mittwoch um 5.30 Uhr. Er soll am Donnerstag mit der Nachtschicht um 22.30 Uhr enden.

Am Flughafen BER beschäftigt Apcoa Parking laut RBB rund 40 Menschen. Das Unternehmen gilt als Europas größter Parkraumbewirtschafter. Der Warnstreik bei Apcoa Parking ist der vierte innerhalb weniger Wochen. Zuletzt hatte Verdi vor zwei Wochen zu Streiks aufgerufen.