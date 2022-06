Schönefeld - Die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER rechnen über Pfingsten mit viel Andrang. Bis zu 280.000 Fluggäste werden zwischen Freitag und Montag am BER erwartet, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) auf Anfrage mitteilte. Das wären etwa so viele Reisende wie zuletzt über die Osterfeiertage.

Der reisestärkste Tag wird den Prognosen zufolge der Freitag. Dann rechnet die FBB mit 77.000 Fluggästen. Auch Sonntag und während des Rückreiseverkehrs am Montag dürfte es voll werden in Schönefeld. An diesen beiden Tagen geht die FBB von 70.000 beziehungsweise 72.000 Reisenden am BER aus.

Auch auf den Straßen rund um Berlin kann es eng werden. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rechnet mit Stau auf Stadtautobahnen und Ausfallstraßen.

Für den Berliner Ring sind folgende Baustellen mit einem erhöhten Staupotenzial gemeldet: sechsstreifiger Ausbau auf dem nördlichen Abschnitt zwischen den Dreiecken Pankow und Havelland, Höhe Dreieck Pankow und der Anschlussstelle (AS) Birkenwerder nur jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung

Im Berliner Straßennetz sollte in Richtung Berliner Ring (A10) unter anderem auf folgenden Abschnitten mit Verzögerungen gerechnet werden: in Richtung Norden : Sanierungsarbeiten auf der A114 noch bis Ende des Jahres, in beiden Richtungen nur jeweils ein Fahrstreifen verfügbar

auf der Berliner Allee (B2): nur ein Fahrstreifen zwischen Lindenallee und Rennbahnstraße vorhanden

in Richtung Süden : Markierungsarbeiten zur Verstetigung des Pop-up-Radweges auf dem Straßenzug Michael-Brückner-Straße/Adlergestell (B96a), bis voraussichtlich Anfang Juni nur ein Fahrstreifen befahrbar

auf dem Mariendorfer Damm (B96): drei Baustellen zwischen Stubenrauchbrücke und Westphalweg, dort nur jeweils ein Fahrstreifen vorhanden, Alternativen auf der A113 und A115

Die VIZ empfiehlt jedoch, auch bei Verzögerungen auf der Autobahn zu bleiben und nach Möglichkeit zu anderen Tageszeiten zu fahren. Das Ausweichen auf Landstraßen werde die Fahrzeit auf der Autobahn nicht kompensieren, hieß es.

Im Berliner Straßennetz ist am Wochenende mit Einschränkungen durch bestehende Großbaustellen zu rechnen.