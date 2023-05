Statt Bordkarte: Flughafen BER führt Gesichtsscanner als Zugangskontrolle ein

Bestimmte Passagiere können demnächst mit ihrem Gesicht in den Sicherheitscheck kommen. Sie müssen dazu nur ihre einige Daten in einer App hinterlegen.

Schönefeld -Am Hauptstadtflughafen BER ist künftig der Zugang zum Sicherheitsbereich per automatischer Gesichtskontrolle möglich – vorerst aber nur für bestimmte Passagiere der Lufthansa. Dabei können die Fluggäste ihre persönlichen und biometrischen Daten in einer App hinterlegen, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte. Vor Ort gleicht dann eine Kamera das Gesicht mit den digital gespeicherten biometrischen Daten ab, bevor der Zugang gewährt wird. Eine Bordkarte sei dann nicht mehr erforderlich.

Zunächst steht das freiwillige Angebot nur Vielfliegern der Lufthansa mit entsprechenden Mitgliedschaften zur Verfügung. Sie gelangen auf diese Weise künftig ohne Bordkarte zur bevorzugten Sicherheitskontrolle ohne lange Wartezeit. Der Flughafenbetreiber will die biometrischen Scanner mittelfristig auch Reisenden anderer Fluggesellschaften ermöglichen. Um die Technik kümmert sich der IT-Dienstleister FastID.