Flughafen BER: Norse Atlantic schafft Direktflüge von Berlin in die USA ab

Von Berlin nonstop in die USA: Das kündigte der Chef von Norse Atlantic Airway an, als die Airline im Juni 2022 in Berlin an den Start ging. Fluggäste konnten ohne Zwischenstopp nach New York und Los Angeles und in der Wintersaison auch nach Fort Lauderdale reisen.

Nach Kalifornien flog Norse nur acht Wochen – dann musste die Route wieder eingestellt werden. Grund dafür seien hohe Treibstoffpreise, steigende Inflation und die unsichere Gesamtnachfrage, erklärte die Fluggesellschaft. Nun werden auch die zwei weiteren Direktverbindungen nach New York und Fort Lauderdale eingestellt.

Norse Atlantic: Keine Direktflüge in die USA ab November mehr buchbar

Wie aus einem Bericht des Portals Aerotelegraph hervorgeht, können beide Strecken für den kommenden Winter nicht mehr auf der Webseite von Norse Atlantic gebucht werden. Lediglich Umsteigeflüge nach Fort Lauderdale mit Zwischenstopp in London seien zu erwerben – Direktflüge in die USA von Berlin aus bietet die Billig-Airline ab Winter 2023 nicht mehr an. Ein Sprecher erklärte lediglich: „Wir sind noch dabei, unser gesamtes Netz für den Winter 2023 zu evaluieren.“ Was das für die Zukunft der Direktflüge von Berlin in die USA mit Norse Atlantic heißt, bleibt unklar.

Für kommenden Winter baut Norse anderswo aber durchaus weiter aus: Die Airline kündigte diese Woche drei neue Strecken ab London-Gatwick an. Neu fliegt sie von der britischen Metropole mit ihren Boeing 787 nach Barbados, Kingston und Montego Bay. Ab Oslo wird sie Bangkok neu ansteuern.