Flughafen Schönefeld schließt Anfang September endgültig – Letzter Rundflug

Die Flughafengesellschaft FBB und die Gemeinde Schönefeld haben bekannt gegeben, dass der Flughafen Schönefeld Anfang September endgültig schließt. Das berichtet die Flugrevue. Demnach soll es am 2. September noch einen letzten Sonderflug geben, danach endet der Betrieb des Terminal 5 auf der Nordseite des BER.

Der Sonderflug findet wie schon beim Abschied von Tempelhof und Tegel mit einer Eurowings-Maschine statt, gechartert von der Firma Niki Aviation & Holidays. Der Airbus A320-200 soll um 17.50 Uhr in „SXF“ am BER Terminal 5 starten und um 18.35 Uhr am BER-Terminal 1 oder 2 landen. Tickets kosten zwischen 119 und 199 Euro und sind bereits jetzt zu haben.

Schönefeld eröffnete 1976 als „Neue Passagier-Abfertigung“

Bereits jetzt gibt es auf dem Flughafen keinen Passagierbetrieb mehr. Der Flughafen Schönefeld, bei Architektur- und Flughafenfans gleichermaßen berühmt für seine Plattenbauweise und die Verspiegelung im klassischen DDR-Bronzeton, eröffnete 1976 als „Neue Passagier-Abfertigung“ (NPA). Die NPA war der wichtigste Flughafen der DDR. Er war der Mittelpunkt des weltweiten Liniennetzes der früheren DDR-Airline Interflug und auch Zielflughafen zahlreicher östlicher Airlines. Es landeten aber auch einige westliche Airlines in Schönefeld, zum Beispiel Austrian Airlines.

Die DDR öffnete ab 1986 eine Terminalerweiterung für Fluggäste aus dem Westen, die willkommene Devisenbringer waren. Für andere Fluggäste war dieses Terminal geschlossen. Außerdem war Schönefeld wegen seiner Besucherterrasse bei sogenannten Spottern aus dem Westen beliebt. Die Flugzeugbeobachter konnten auf der Terrasse Flugzeuge beobachten, die es im Westen nicht gab.

Nach der deutschen Einheit wurde aus der NPA der Ferienflughafen SXF. Mit der Eröffnung des BER nahm auch dieser Abschnitt ein Ende. Während der Pandemie nutzte Berlin den Flughafen, der seit der Eröffnung des BER „BER Terminal 5“ hieß, dann als Corona-Testzentrum. Der Flughafen-Aufsichtsrat beschloss Ende 2022, den Flughafen nicht wieder in Betrieb zu nehmen. In Zukunft will die Bundeswehr das Gelände für eine langfristige Unterbringung von Regierungsflugzeugen nutzen.