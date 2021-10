München - Eine Durchsage einer Lufthansa-Mitarbeiterin am Münchener Flughafen sorgt derzeit für viele Lacher im Netz. Die Dame ruft zum Boarding eines Flugs von München nach Toulouse auf. Ein Video, auf dem die Durchsage zu hören ist, geht auf Twitter viral. Tausende haben das Video schon angeklickt und kommentiert.

Zu Recht. Denn hier hat sich die Lufthansa ein offenbar absichtliches Wortspiel erlaubt, das bei den Passagieren gut ankommt. Die Durchsage beginnt mit: „This is the last call for your Lufthansa-Star Alliance...“ Und endet dann mit der Flugnummer: „LH-two, two, two, two ... to Toulouse“.

Two Two Two Two to Tou-lou-se. Jede Wette, dass jemand bei @Lufthansa_DE dem Flug von München nach Toulouse genau diese Flugnummer mit voller Absicht verpasst hat! Grandios! Ton an! pic.twitter.com/dKF3c9M22O — Tobias Schrödel (@comedyhacker) October 10, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die meisten Nutzer bei Twitter freuen sich und unterstellen der Airline schelmische Absicht. Denn in der Tat kann die Lufthansa die Flugnummern selbst vergeben. Ein Sprecher sagte dem Nachrichtenmagazin Focus: „Die Vergabe von Lufthansa-Flugnummern folgt einer groben Struktur. So starten Flugnummern im 400-Bereich in der Regel nach Nordamerika.“ Irgendjemand bei der Lufthansa kam dann auf die Idee, dass „two“ ganz gut zu Toulouse passen könnte.