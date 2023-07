Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (Lageso) hat am Dienstag davon abgeraten, im Berliner Flughafensee in Reinickendorf zu baden. Wie das Amt mitteilte, sind im Wasser des Sees erhöhte Mengen coliformer Bakterien nachgewiesen worden. Die Badegewässerverordnung schreibt in diesem Fall vor, dass die Werte erneut gemessen werden. Das hat das Lageso nun veranlasst.

Weiter weist das Amt darauf hin, dass das Vorkommen von Coli-Bakterien nicht zwingend auf gesundheitsrelevante fäkale Verunreinigungen hindeutet – denn coliforme Bakterien kommen häufig in der Natur vor. Allerdings sind speziell Escherichia Coli (E. coli) und intestinale Enterokokken ein Indikator dafür, dass sich fäkale Verunreinigungen im Wasser befinden könnten.

Kanalisation läuft an bis zu 60 Tagen im Jahr über

Das scheint aktuell im Flughafensee der Fall zu sein – aber in unbedenklichen Mengen. Die Fäkalien gelangen zusammen mit Schmutzwasser aus den Privathaushalten in Berlins Seen, Kanäle und die Spree, wenn die Kanalisation überläuft. Das passiert laut dem Berliner BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) an bis zu 60 Tagen im Jahr. Für gewöhnlich ist Starkregen dafür verantwortlich. Die Selbstreinigungskräfte der Seen sorgen laut Lageso aber dafür, dass sich die Werte im Wasser schnell wieder neutralisieren.