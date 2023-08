Ein Flugzeug, das Israelis von den Seychellen nach Hause brachte, machte eine Notlandung in Saudi-Arabien, bevor es nach Tel Aviv zurückflog. Israel lobte die Entwicklung als Zeichen des guten Willens.

Nun ist in den sozialen Medien ein Video aufgetaucht, das die Gruppe israelischer Touristen, darunter auch Kinder, auf dem internationalen König-Abd-al-Aziz-Flughafen von Dschidda zeigt. Der Journalist des öffentlich-rechtlichen Senders Kann, Guy Majaan, teilte das Video auf der Plattform X. Darin ist zu sehen, wie den Touristen bei ihrem unerwarteten Aufenthalt vom Flughafenpersonal geholfen wird. Unter dem Hashtag „Danke, Saudi-Arabien“ lobt er die Gastgeber für ihre „große Menschlichkeit“.

#شاهد

الإسرائيليون في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد اضطرار طائرة مدنية (تابعة لشركة أجنبية) إلى الهبوط على نحو اضطراري في #السعودية#شكرا_السعودية التي تثبت لنا من جديد انسانيتها العظيمة. @sharonidan pic.twitter.com/OYh5lzONla — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) August 29, 2023

Die meisten Reaktionen unter dem Video sind in arabischer Sprache und überwiegend positiv. „Wo ist das Problem? Das ist ganz normal“, schreibt ein Nutzer. „Ein zivilisierter, menschlicher Umgang mit einer Notsituation“, schreibt ein anderer. „Ignoranz hat in dieser Zeit keinen Platz.“ Ein dritter fügt hinzu: „Da wir uns in Saudi-Arabien, dem Land der Menschheit, befinden, glauben wir, dass die Menschen an erster Stelle stehen, ungeachtet politischer Unterschiede.“



Der Flug der Air Seychelles mit 128 Passagieren musste am Montag wegen einer elektrischen Störung landen. Das israelische Außenministerium sagte, die Passagiere hätten die Nacht in einem Flughafenhotel in Dschidda verbracht und seien von der Fluggesellschaft mit einem Ausweichflugzeug zurückgeflogen worden.

Am Dienstag, nachdem der Flug in Tel Aviv gelandet war, nutzte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der eine Annäherung mit Saudi-Arabien zu einem wichtigen Ziel gemacht hat, den Vorfall, um das Potenzial für verbesserte Beziehungen hervorzuheben. „Ich schätze die herzliche Haltung der saudischen Behörden gegenüber den israelischen Passagieren, deren Flug in Not geraten war, sehr“, sagte er in einem auf Hebräisch mit arabischen Untertiteln aufgenommenen Video, während er auf eine Karte der Region hinter ihm deutete. „Ich schätze die gute Nachbarschaft sehr.“

Dies ist das erste Mal, dass ein Passagierflug zwischen Saudi-Arabien und Israel stattfindet - obwohl die beiden Länder noch keine diplomatischen Beziehungen aufgenommen haben. Der Vorfall ereignet sich inmitten anhaltender Berichte über von den USA vermittelte Gespräche zur Aufnahme von Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Saudi-Arabien wäre das fünfte arabische Land, das in den letzten Jahren seine Beziehungen zu Israel normalisiert hat, nach den vier Abkommen, die als Abraham-Abkommen bekannt sind und im Jahr 2020 geschlossen wurden.