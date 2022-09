Der Absturz des kleinmotorigen Flugzeugs auf den Parkplatz eines Zirkus in Duisburg hat sich während einer laufenden Show mit rund 900 Besuchern ereignet. Das sagte ein Feuerwehrsprecher Reportern am Unglücksort. Der Eingang des Zirkuszelt lag nur rund 50 Meter von der Absturzstelle entfernt. Die Musik im Zelt sei so laut gewesen, dass der Absturz kaum oder nicht zu hören war. Die beiden Insassen der Maschine kamen nach Angaben der Polizei ums Leben.

Das Kleinflugzeug war am Sonntag auf den Parkplatz des Zirkus FlicFlac in der Nähe eines Güterbahnhofs gestürzt. Das Wrack war mit Sichtschutzmaßnahmen abgeschirmt, berichtete ein dpa-Reporter. Mehrere geparkte Autos gerieten in Brand. Mindestens zehn Wagen seien beschädigt.

Beim Absturz eines Doppeldecker-Flugzeugs in Duisburg sind laut Polizei beide Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte auf einen Parkplatz und steckte Autos in Brand. Wegen der Rauchentwicklung musste die A59 gesperrt werden. https://t.co/xDnFtAjMmQ pic.twitter.com/FoSr9NfQk5 — WDR aktuell (@WDRaktuell) September 4, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Viele Details noch unklar

Ob es weitere Opfer gebe, Menschen verletzt wurden, sei noch unklar, schilderte der Polizeisprecher. Auch zu Ursache und genauem Unfallhergang war noch nichts bekannt. Zunächst konzentrierte sich der Einsatz nach dem Vorfall vom Nachmittag auf die Löscharbeiten.

dpa/Christoph Reichwein Ausgebrannte Fahrzeuge stehen vor dem Zelt des Zirkus FlicFlac.

Über der Unglücksstelle stieg eine schwarze Rauchwolke auf. Laut WDR handelt es sich um ein Ultraleichtflugzeug. Etwa eine Stunde nach dem Vorfall waren laut dpa-Reporter bereits Experten der Bezirksregierung Düsseldorf vor Ort. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt – auch, um Schaulustige fernzuhalten.