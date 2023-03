Flugzeug zu schwer - Pilot: „Wenn Sie aussteigen, geben wir Ihnen 250 Euro“

Das Flugzeug wiegt zu viel, der Wind ist zu stark, zum Starten muss es leichter gemacht werden. Deshalb werden sechs Passagiere gebeten, auszusteigen - dafür bekommen sie einen Gutschein über 250 Euro.

Die bizarre Situation ereignete sich vergangene Woche auf einem Flug der italienischen Fluggesellschaft Ita-Airways vom London City Airport nach Mailand Linate.

Grund für den Vorfall sollen die Wetterbedingungen in der britischen Hauptstadt gewesen sein, wie die Fluggesellschaft in einer Mitteilung erklärte: Sehr starker Wind und Regen hätten zu Einschränkungen auf der einzigen nutzbaren Landebahn des Londoner Flughafens geführt, so Ita-Airways in einer Mitteilung.

Als alle Passagiere bereits pünktlich an Bord waren, meldete die örtliche Flugsicherung eine Änderung der Windrichtung und -stärke, die die Besatzung zwang, die Startrichtung zu ändern. Dies habe dazu geführt, dass das maximale Startgewicht auf etwa 700 kg beschränkt werden musste, erklärte die Fluggesellschaft.

Flugzeug mit Übergewicht - und ein ungewöhnliches Angebot

Nach einigen Stunden des vergeblichen Wartens darauf, dass der Wind nachlässt, und nachdem bereits einige schwere Gepäckstücke am Boden gelassen worden waren, entschied sich die Crew, ein ungewöhnliches Angebot an die Fluggäste zu machen: Gesucht wurden also Passagiere, die das Flugzeug auf freiwilliger Basis verlassen, und mit einem Gutschein in Wert von 250-Euro entschädigt wurden.

Noch skurriler wurde die Situation an Bord, als sich herausstellte, dass kein Mitglied der Crew in der Lage war, das Angebot auf Italienisch zu formulieren. Die italienische Journalistin Alessia Tarquinio, die im Flugzeug saß, improvisierte sich daraufhin als Übersetzerin und „Verhandlungsführerin“. das Video davon ging auf sozialen Medien viral.

L'aereo pesa troppo e per decollare va alleggerito. A sette passeggeri viene chiesto di scendere in cambio di un voucher. A fare da traduttrice, sul volo Ita Airways da London City a Milano Linate, la giornalista Alessia Tarquinio #ANSAhttps://t.co/Az7nPBShFq pic.twitter.com/jE20zNAy5o — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 11, 2023

Nachdem sich die sechs Freiwilligen gemeldet hatten, wurden sie zum Flughafen London-Heathrow gebracht, wo sie in den nächsten Flug nach Mailand steigen konnten.

Overbooking (Überbuchung) ist ein bekanntes Phänomen bei Fluggesellschaften. Dabei werden mehr Sitzplätze verkauft als real vorhanden sind - was auf die hundertprozentige Auslastung der Kapazitäten abzielt. „Über Passagiere, die aufgrund des Übergewichts des Flugzeugs aussteigen müssen, hatten wir allerdings noch nie berichtet“, schreibt das Fachmagazin The Flight Club zum Vorfall. Dieser ereignete sich auf dem Ita-Airways-Flug Az227, der von German Airways betrieben wurde.