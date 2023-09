Wegen einer Flugzeugpanne hängen Kanadas Premierminister Justin Trudeau und seine gesamte Delegation nach dem G20-Gipfel in der indischen Hauptstadt Neu Delhi fest. Wie Trudeaus Büro mitteilte, informierte die kanadische Luftwaffe die Delegation am Sonntag über „technische Schwierigkeiten“ mit der Maschine. „Diese Probleme können nicht über Nacht behoben werden“, hieß es in der Erklärung. Die Delegation werde daher in Indien bleiben, bis eine „alternative Lösung“ gefunden sei.

Trudeau war am Freitag nach Neu Delhi gereist und hatte am Samstag und Sonntag am Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer teilgenommen. Zum Abschuss des Gipfels hatten Trudeau und andere Staats- und Regierungschefs am Sonntag Blumenkränze an der Gedenkstätte für den indischen Freiheitshelden Mahatma Gandhi abgelegt. Anschließend wollte Trudeau zurück nach Kanada fliegen. Wegen der Flugzeugpanne musste er aber noch eine weitere Nacht bleiben.

Der kanadische Sender CTV berichtete, noch sei unklar, wann die Airbus-Maschine zurückfliegen könne. Es sei zudem „nicht das erste Mal“, dass es Probleme mit dem Flugzeug gegeben habe.