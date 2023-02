„Foodsharing“: Essen aus Telefonzelle Millionen Tonnen Lebensmittel werden pro Jahr in Deutschland weggeworfen. In Coburg kann man gespendetes Essen aus einer ehemaligen Telefonzelle mitnehmen. dpa

ARCHIV - Eine «Foodsharing»-Station in einer gelben Telefonzelle ist mit Brötchen und Borten befüllt. Daniel Vogl/dpa

Coburg -Mit einer „Foodsharing-Telefonzelle“ in der Altstadt will Coburg der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken. Aus dem gelben ehemaligen Fernsprecher könne jeder vor dem Wegwerfen gerettetes Essen herausnehmen, sagte ein Sprecher der Stadt Coburg in Oberfranken. Beim „Foodsharing“ („Essen teilen“) werden genießbare Lebensmittel, die ansonsten im Müll gelandet wären, an Menschen verteilt, die sie gebrauchen können.