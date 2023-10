Formel 1: Max Verstappen gewinnt Großen Preis der USA in Austin

Max Verstappen hat in der Formel 1 die nächste Schallmauer durchbrochen. Der dreimalige Weltmeister gewann am Sonntag den Großen Preis der USA in Austin/Texas und feierte seinen 50. Grand-Prix-Erfolg in der Königsklasse. Zudem überbot er mit nun 466 Zählern seinen eigenen WM-Punkterekord aus dem Vorjahr (454).

Der Red-Bull-Pilot, nur von Rang sechs gestartet, verwies auf dem Circuit of the Americas Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz, der Rekordweltmeister wurde Stunden nach dem Rennen wegen eines nicht regelkonformen Unterbodens aber disqualifiziert. Das gilt auch für Charles Leclerc (Ferrari), der als Sechster ins Ziel gekommen war.

McLaren-Pilot Lando Norris rückte durch die Strafe für Hamilton in seinem 100. Grand Prix auf Rang zwei vor, Carlos Sainz (Ferrari) auf den dritten Platz. Nico Hülkenberg startete im Haas aus der Boxengasse und verpasste die Punkteränge.