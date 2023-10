Formel 1: Max Verstappen zum dritten Mal in Folge Weltmeister

Max Verstappen ist zum dritten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister. Durch das Aus seines Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez in der zwölften Runde des Sprintrennens in Katar ist der Niederländer nicht mehr von der Spitze der Fahrerwertung zu verdrängen. Nur wenn Perez mindestens Dritter geworden wäre, hätte er die WM theoretisch noch offen halten können.

Am Sonntag im Hauptrennen (19 Uhr MESZ/Sky) kann Verstappen von der Pole Position aus seinen 14. Saisonsieg perfekt machen – mehr gelangen in der Geschichte der Formel 1 seit 1950 nur ihm selbst.

Verstappen: „Ich möchte immer noch mehr erreichen“

Mit drei Weltmeisterschaften steht Max Emilian Verstappen im Alter von nur 26 Jahren nun auf einer Stufe mit Formel-1-Größen wie Ayrton Senna, Niki Lauda, Jackie Stewart oder Nelson Piquet, dem Vater seiner Lebensgefährtin Kelly. Zudem verschaffte er sich Zutritt in den exklusiven Zirkel von Fahrern, die mindestens dreimal in Folge Weltmeister wurden. Die weiteren Mitglieder sind Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio und Sebastian Vettel.

Ein Ende seiner Titelserie ist angesichts der drückenden Überlegenheit im Red Bull und der nächsten großen Regelrefom erst 2026 derzeit nicht in Sicht. Auch wenn die Weltmeisterschaft nun entschieden ist, will der Dominator in den verbleibenden sechs Großen Preisen am liebsten weiter siegen. „Ich bin sehr stolz, diese Dinge geschafft zu haben. Und ich möchte immer noch mehr erreichen“, sagte Verstappen, bevor er in Katar ins Auto stieg: „Das alles ist etwas, das ich als kleines Kind niemals für möglich gehalten hätte.“