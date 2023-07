Formel 1: Verstappen gewinnt auch in Spielberg, Drama um Hülkenberg

Max Verstappen ist weiter auf Titelkurs. In Spielberg verwies er Charles Leclerc im Ferrari und seinen Teamkollegen Sergio Perez auf die Plätze zwei und drei.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat auch das Heimspiel seines Red-Bull-Rennstalls gewonnen und fährt weiterhin seinem dritten Titel entgegen. Der Niederländer entschied am Sonntag den Großen Preis von Österreich für sich, in Spielberg verwies er Charles Leclerc im Ferrari und seinen Teamkollegen Sergio Perez auf die Plätze zwei und drei.

Verstappen baute seinen Vorsprung im WM-Klassement durch den siebten Saisonsieg weiter aus, nach 9 von 22 Rennen trennen ihn bereits 81 Punkte vom ersten Verfolger Perez. Der Mexikaner fuhr in Spielberg nach einem schwachen Qualifying und einer Aufholjagd immerhin noch auf das Podest. Nico Hülkenberg musste seinen Haas aufgrund eines Defekts abstellen.

Ist das bitter! ❌ In Runde 13 rollt der Haas aus - mit ordentlich Rauchentwicklung. Hulk meldet: "Ich habe keine Power mehr."#SkyF1 #F1 #Hülkenberg #AustrianGP pic.twitter.com/mq2onmHdl2 — Sky Sport Formel 1 (@skysportformel1) July 2, 2023

Verstappen hatte die Pole-Position geholt und am Samstag auch das Sprintrennen gewonnen, es war damit das vierte perfekte Wochenende für den Titelverteidiger in Folge. Zudem feierte er auf seiner Lieblingsstrecke in Spielberg bereits den fünften Grand-Prix-Sieg.