Formel 1: Verstappen gewinnt Saisonauftakt – Hülkenberg verpasst die Punkte

Weltmeister Max Verstappen und sein Red-Bull-Rennstall sind mit einem ungefährdeten Doppelsieg in die neue Saison der Formel 1 gestartet. Der Niederländer gewann am Sonntag den Großen Preis von Bahrain vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Der zuletzt bereits hoch gehandelte Altmeister Fernando Alonso, bei Aston Martin Nachfolger von Sebastian Vettel, fuhr auf Rang drei.

Für Nico Hülkenberg, in diesem Jahr einziger deutscher Stammpilot in der Formel 1, war es ein enttäuschendes Comeback. Der Frontflügel an seinem Haas wurde früh beschädigt, am Ende verpasste Hülkenberg die Punkte als 15. deutlich. Es war sein erstes Rennen als Stammpilot seit dem 1. Dezember 2019.

Verstappen, Weltmeister der vergangenen beiden Jahre, feierte den 36. Sieg seiner Karriere und seinen ersten in Bahrain.