Drei Viertel der Ostdeutschen gegen weitere Waffenlieferungen

Auch Deutsche Leopard-2-Panzer wurden zuletzt an die Ukraine geliefert. imago/Kirchner-Media

Angesichts des geplanten Ausbaus der militärischen Unterstützung für die Ukraine bleiben die Meinungen in Deutschland geteilt. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage von RTL/ntv halten 47 Prozent der Deutschen weitere Waffenlieferungen für richtig. Eine knappe Mehrheit von 49 Prozent sind dagegen. Zudem befürchten 48 Prozent der Befragten, Deutschland könnte infolge weiterer Waffenlieferungen direkt in den russischen Angriffskrieg verwickelt werden – etwas weniger als bei der letzten Befragung Mitte Februar.

Erhebliche Unterschiede gibt es den Angaben des Meinungsforschungsinstituts Forsa zufolge zwischen Ost und West. So befürworten im Westen des Landes mit 51 Prozent mehr Menschen die Erhöhung der Militärhilfen als im Bundesdurchschnitt. 45 Prozent der Westdeutschen lehnen diese ab. Im Osten ist die Bevölkerung sich indes deutlich einiger. Hier beträgt der Anteil der Befürworter nur 24 Prozent. Die Skepsis überwiegt dagegen klar mit 72 Prozent.

Eine jeweils klare Linie war auch bei den Anhängern einiger Parteien erkennbar. Während sich die Anhänger der Grünen mit 78 Prozent deutlich für eine Erhöhung der militärischen Unterstützung für die Ukraine aussprachen, waren mit 91 Prozent fast alle Anhänger der AfD dagegen. Für die repräsentative Studie befragte Forsa im Zeitraum vom 31. März bis zum 3. April insgesamt 1008 Bürgerinnen und Bürger.