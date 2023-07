Umfrage: Mehrheit der Deutschen findet alle Parteien inkompetent

Pflegenotstand, Rezession, Klimakrise: Die Mehrheit der Deutschen traut es weiterhin keiner politischen Partei zu, kompetent mit den Problemen im Land umzugehen. Dies ergab eine am Dienstag veröffentlichte repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL/ntv. Demnach fanden 57 Prozent der Teilnehmer, dass weder die Regierungs- noch die Oppositionsparteien dazu in der Lage wären, die multiplen Krisen im Land zu meistern.

Am ehesten würden die Deutschen der Umfrage nach den Unionsparteien die nötige politische Kompetenz zusprechen – das sagten immerhin 12 Prozent der Befragten. Weniger Vertrauen äußerten die Teilnehmer gegenüber der SPD (10 Prozent), den Grünen (8 Prozent) und der AfD (ebenfalls 8 Prozent). Die FDP hielten gerade einmal 3 Prozent der Befragten für politisch kompetent. Im Vergleich zur Vorwoche gab es damit kaum Änderungen – die Wähler bleiben offenbar grundsätzlich skeptisch.

Umfrage: Bürger vertrauen weder Merz noch Scholz

Trotz des vergleichsweise guten Ergebnisses seiner Partei wird CDU-Chef Friedrich Merz von den Wählern für seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender im Bundestag abgestraft. 65 Prozent der Befragten erklärten demnach, sie seien unzufrieden mit Merz als Oppositionsführer. Selbst unter den Unionsanhängern zeigte sich mit 51 Prozent eine knappe Mehrheit enttäuscht von dem 67-jährigen Parteichef.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ähnlich schlecht kommt der Umfrage nach auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weg. Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Befragten gaben demnach an, wenig oder kein Vertrauen in den Kanzler zu haben. Am unbeliebtesten ist Scholz – wenig überraschend – bei AfD-Anhängern, von denen mit 99 Prozent fast alle ihre Abneigung gegenüber Scholz erklärten. Daneben sagte aber auch eine große Mehrheit (89 Prozent) der Anhänger des Koalitionspartners FDP aus, wenig oder kein Vertrauen zu Scholz zu haben.

Für das Meinungsbild zu den Parteien wurden im Zeitraum vom 11. bis zum 17. Juli insgesamt 2.502 Menschen befragt. Die Daten zu Friedrich Merz und Olaf Scholz wurden jeweils vom 14. bis 17. Juli 2023 erhoben. Hierfür wurden 1.009 Personen befragt.