Nach monatelangem Umfragen-Höhenflug büßen die Grünen weiter an Popularität ein. In dem am Dienstag veröffentlichten „Trendbarometer“ des Instituts Forsa für RTL und n-tv verlieren die Grünen im Vergleich zur Vorwoche einen weiteren Punkt und landen bei 19 Prozent. Auch die persönlichen Werte von Vizekanzler Robert Habeck ließen weiter nach.

In der sogenannten Kanzlerpräferenz liegt Habeck in der Umfrage mit 18 Prozent nur noch an dritter Stelle hinter Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD) mit 23 Prozent und CDU-Chef Friedrich Merz mit 22 Prozent. Habeck büßte im Vergleich zur Vorwoche drei Punkte ein, während Merz und Scholz jeweils zwei Punkte zulegen konnten.

Stärkste Partei in der Umfrage ist weiterhin die Union mit 28 Prozent. Die SPD kommt auf 19 Prozent, die AfD auf 13 Prozent und die Linke auf fünf Prozent – all diese Werte sind im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Die FDP legte einen Punkt zu auf sieben Prozent.

Für die Erhebung befragte Forsa vom 13. bis 19. September insgesamt 2506 Menschen. Das Institut gibt die Fehlermarge mit plus/minus 2,5 Prozent an.