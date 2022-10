Forscher: Bienen zählen von links nach rechts

Bienen können – so wie Menschen – Zahlen nach ihrer Größe sortieren. Laut einer neurobiologischen Studie fangen Bienen instinktiv links an. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Science präsentiert.

Die sogenannte „Mental Number Line“ sortiert Zahlen nach ihrer Größe von links nach rechts: Kleine Zahlen eher nach links, größere immer weiter nach rechts. Dieser Zahlenstrahl findet sich bei Menschen und wurde häufig mit kulturellen Bedingungen wie der Schriftart in Verbindung gebracht. Personen die beispielsweise mit der arabischen Schrift aufgewachsen sind (von rechts nach links), sortieren die Zahlen nicht so. Die Theorie, dass die Sortierung instinktiv geschieht, war daher lange umstritten.

Links-rechts-Schema offenbar natürlich

Wie sich jedoch zeigte, haben auch Bienen den Instinkt, die Zahlen von links nach rechts zu sortieren. Um dies herauszufinden, lockten Forscher die Tiere mit Zuckerwasser in Holzkästen. In diesen waren unterschiedliche Formen wie Kreise oder Vierecke zu sehen. Jede Biene wurde auf eine bestimmte Zahl von eins bis fünf trainiert.

Daraufhin wurde die Biene mit Objekten in unterschiedlicher Anzahl an beiden Seiten des Holzkastens konfrontiert. Bilder mit weniger Objekten darauf flogen sie spontan auf der linken Seite an, Bilder mit mehr Objekten auf der rechten.

Forscher schlossen daraus, dass dass das intuitive Links-rechts-Schema natürlichen und nicht kulturellen Ursprungs ist. Der Neurobiologe Martin Giurfa sagte der Nachrichtenagentur AFP „auch wenn der mentale Zahlenstrahl angeboren ist, kann die Kultur ihn verändern und sogar umkehren – oder noch betonen“.