Forscher: Digitale Techniken stärker für Naturschutz nutzen

Müncheberg -Wissenschaftler aus Brandenburg und Berlin haben gefordert, den Einsatz digitaler Technologien in der Landwirtschaft für den Natur- und Artenschutz weiter zu entwickeln. Aktuell werden technische Neuerungen in der Agrarbranche in erster Linie zur Ertragssteigerung oder für Arbeitserleichterungen eingesetzt, wie Forschende vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin und vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg am Dienstag gemeinsam mitteilten. „Wenn sich dieser Trend fortsetzt, rückt eine nachhaltige Transformation der Landwirtschaft weiter in die Ferne“, hieß es. Die beiden Forschungseinrichtungen arbeiteten an einer jetzt veröffentlichten und vom Bundesamt für Naturschutz in Auftrag gegebenen Studie.