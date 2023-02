Forscher: Dürreereignisse managen wie Hochwasserlagen Es ist nicht zu sehen und macht doch den größten Teil der nutzbaren Wasserressourcen aus: das Grundwasser. Wie muss in Zeiten von Extremwetterereignissen mit... dpa

Leipzig/Cottbus -Zur Vorbeugung von Wasserknappheit und Dürre in Regionen Deutschlands wie der Lausitz muss nach Ansicht eines Forschers das Wassermanagement deutlich verbessert werden. Dazu gehöre auch eine bessere Datenlage, sagt Forscher Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ), der Deutschen Presse-Agentur. So gibt es ihm zufolge beispielsweise unvollständige Zahlen in Deutschland, wie viel Wasser aus Grundwasser gepumpt wird. „Gerade in Zeiten des Klimawandels und der Zunahme von Extremereignissen ist die Bereitstellung robuster Wasserhaushaltsinformationen extrem wichtig.“