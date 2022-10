Forscher erhalten Zukunftspreis für neuartiges Mikroskop Für die Entwicklung eines neuen Mikroskops ist ein Forscherteam aus Thüringen mit dem Deutschen Zukunftspreis 2022 ausgezeichnet worden. Bundespräsident Fran... dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) mit den Gewinnern des Deutschen Zukunftspreises 2022. Christophe Gateau/dpa

Berlin -Für die Entwicklung eines neuen Mikroskops ist ein Forscherteam aus Thüringen mit dem Deutschen Zukunftspreis 2022 ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh die renommierte Auszeichnung am Mittwochabend in Berlin an die Physiker Thomas Kalkbrenner, Ralf Wolleschensky und Jörg Siebenmorgen. Sie entwickelten die Mikroskop-Technik bei Carl Zeiss Microscopy in Jena.