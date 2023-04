Forscher: Mit KI auch Leben von E-Autobatterien verlängern Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz werden die Arbeitswelt vieler Menschen beeinflussen. Ein renommierter KI-Experte sieht auch Einsatzmöglichkeiten im Kam... dpa

ARCHIV - Ralf Herbrich, KI-Experte am Hasso-Plattner-Institut, steht in seinem Büro vor Tafeln mit mathematischen Vorhersagefunktionen. Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Potsdam -Künstliche Intelligenz (KI) wird aus Sicht des Forschers Ralf Herbrich künftig auch im Klimaschutz und für die E-Mobilität eine größere Rolle spielen. Der KI-Experte am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam arbeitet etwa daran, dass E-Autobatterien langlebiger werden können und sich die Umweltbilanz verbessert. KI habe großen Nutzen auch für die Umwelt und um nachhaltiger zu leben, sagte Herbrich der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam.