Forscher setzen wieder Störe in Oder und Haff aus Fischerei-Experten aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg setzen wieder Baltische Störe in der Oder und im Haff aus. Die Dichte der Goldalgen-Vorkommen (... dpa

ARCHIV - Viele kleine Störe schwimmen in einem Becken einer Aufzuchtsstation für Störe. Patrick Pleul/dpa/Archiv

Lebus/Born/Ueckermünde -Fischerei-Experten aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg setzen wieder Baltische Störe in der Oder und im Haff aus. Die Dichte der Goldalgen-Vorkommen (Prymnesium parvum), die als Auslöser des massiven Fischsterbens im Jahr 2022 in der Oder vermutet werden, lasse das wieder zu, teilte die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA) in Born (Vorpommern-Rügen) am Mittwoch mit. Etwa 350 Jungfische mit einer Größe von 48 Zentimetern schwimmen von Lebus nahe Frankfurt/Oder aus in dem Fluss.