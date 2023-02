Forscher untersuchen Oder-Fischsterben: Bund gibt Millionen Das Drama an der Oder spielte sich im Sommer 2022 ab: Tonnenweise Fischkadaver lagen an den Flussufern. Wissenschaftler sollen nun die Folgen des massenhafte... dpa

Berlin -Nach dem massenhaften Fischsterben an der Oder im vergangenen Sommer untersuchen Forscher nun mit Fördermitteln des Bundes die Folgen der Umweltkatastrophe. Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin erhält bis 2026 Fördermittel in Höhe von mehr als 4,8 Millionen Euro, wie das Bundesumweltministerium am Dienstag mitteilte. Ziel ist ein besserer Schutz des deutsch-polnischen Grenzflusses. Im vergangenen Sommer war es an der Oder zu einem massenhaften Fischsterben gekommen.