Der Kern unserer Erde gibt der Wissenschaft ein neues Rätsel auf. Forschende haben nach der Untersuchung von Lava auf Baffinland, der fünftgrößten Insel der Welt, eine erstaunliche Theorie entwickelt. In der erkalteten Lava auf der kanadischen Insel fanden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler große Mengen des seltenen Isotops Helium-3. Sie glauben, dass die Substanz aus dem Inneren des Erdkerns stammen könnte. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten die Forschenden kürzlich im Wissenschaftsjournal Nature. Ihre Studie wirft neues Licht auf die tiefste und geheimnisvollste Region unseres Planeten. Was macht den Fund so erstaunlich?

Die Heliumart Helium-3 ist höchst selten auf der Erde: Normalerweise entweicht die Substanz durch die Atmosphäre ins All. Wenn sie in Gestein gebunden ist, gehen Wissenschaftler meist davon aus, dass das Vorkommen aus Material stammt, das zu Beginn der Geschichte unseres Planeten von der Sonne auf die Erde bombardiert wurde. Auch aus dem Erdmantel könnte Helium-3 eingeschlossen in Gestein an die Erdoberfläche gelangen. Doch nach Ansicht der Wissenschaftler gibt es eine Grenze dafür, wie viel des Isotops in einem aus dem Erdmantel stammenden Gestein gefunden werden kann. Alles, was über diesem Grenzwert liegt, bedeute womöglich, dass die Substanz aus einer anderen Quelle stammt.

Neue Erkenntnisse zum Erdkern stellen bisherige Annahmen auf den Kopf

„Überraschend war, dass wir He-3-Verhältnisse gemessen haben, die viel höher liegen als bisher angenommen“, so Forrest Horton, Geochemiker an der Woods Hole Oceanographic Institution und Hauptautor der Studie, gegenüber Motherboard von Vice über den aktuellen Fund. Das brachte die Wissenschaftler auf die neue Erdkern-Theorie: Helium-3 könnte demnach aus dem Kern der Erde durch den Erdmantel nach oben entweichen und schließlich als Teil von Lavaströmen an der Oberfläche ausbrechen.

Die Entdeckung der Forscherinnen und Forscher stellt damit die Annahme, dass der riesige Ball aus geschmolzenem Eisen im Zentrum unseres Planeten versiegelt ist, infrage. „Ich finde das aufregend, weil es darauf hindeutet, dass die Tiefe der Erde dynamischer ist, als wir dachten“, sagt Studienautor Horton weiter. Nun stelle sich die Frage, ob auch andere Elemente aus dem Kern entweichen.

Erdkern ist nach bisherigen Annahmen fest

Der Erdkern ist der innerste Teil unseres Planeten und besteht aus zwei Schichten: dem äußeren Kern und dem inneren Kern. Der äußere Kern, in etwa 2.900 bis 5.150 Kilometer Tiefe, ist hauptsächlich aus flüssigem Eisen und Nickel zusammengesetzt. Diese heiße, flüssige Schicht erzeugt das Erdmagnetfeld, das uns vor schädlicher kosmischer Strahlung schützt.

Der innere Kern liegt darunter und erstreckt sich bis in etwa 6.371 Kilometer Tiefe. Er ist trotz der enormen Hitze und Druckverhältnisse nach bisherigen Annahmen fest, aufgrund des extremen Drucks im Erdinneren. Der genaue Aufbau und das Verhalten des Erdkerns sind jedoch immer noch ein Forschungsfeld von großer Bedeutung für die Geowissenschaften.