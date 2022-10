Forschung für Parks in Klimakrise: „Baumuniversität“ Branitz Mit einer neuen „Baumuniversität“ soll im Fürst-Pückler-Park Branitz in Cottbus die Forschung zum Erhalt historischer Parks in Zeiten des Klimawandels vorang... dpa

Branitz -Mit einer neuen „Baumuniversität“ soll im Fürst-Pückler-Park Branitz in Cottbus die Forschung zum Erhalt historischer Parks in Zeiten des Klimawandels vorangetrieben werden. In Brandenburg gebe es mehr als 1000 denkmalgeschützte Gärten und Parks, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Freitag zum Start des Projekts. „Doch heiße Dürresommer gefährden den Bestand der Bäume, die jahrhundertelang unsere Kulturlandschaft prägten“, mahnte sie. „Dieses bundesweit einmalige Modellvorhaben für historische Parks und Gärten soll Bäume stark machen für veränderte klimatische Bedingungen.“