Frachter stoßen nahe Helgoland zusammen - mehrere Menschen vermisst

Helgoland/Langeoog -Nach einem Zusammenstoß von zwei Frachtschiffen am Dienstagmorgen in der Nordsee werden mehrere Menschen vermisst. Der Unfall ereignete sich rund 22 Kilometer südwestlich der Insel Helgoland und 31 Kilometer nordöstlich der Insel Langeoog, wie das Havariekommando am Dienstag mitteilte. Die Suche nach den Schiffbrüchigen laufe, hieß es.