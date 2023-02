Frage-Antwort-Spiel im Prozess um Dresdner Juwelendiebstahl Zuletzt haben im Dresdner Prozess um das Grüne Gewölbe einige Angeklagte aus dem Berliner Remmo-Clan ihre Beteiligung gestanden und Einblick in den spektakul... dpa

ARCHIV - Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Dresden -Nach langem Hin und Her um das Prozedere hat im Prozess zum Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe in Dresden die Befragung der geständigen Angeklagten begonnen. Dabei konkretisierte am Donnerstag der mit 29 Jahren Älteste der Beschuldigten seine Angaben zu dem, was im Vorfeld und in der Tatnacht vom 24. auf den 25. November 2019 abgelaufen war. So sei er auch dabei gewesen, als am 19. November das Fenstergitter präpariert wurde. Er habe dem Mitangeklagten assistiert, der mit einer Art Rettungsschere ein Stück herausschnitt und mit Klebeband wieder befestigte. Das Werkzeug hätten sie sich geliehen, es stamme nicht aus dem Einbruch in die Spezialfirma in Erlangen (Bayern).