Fragen an Kandidaten: Online-Hilfen zur Abgeordnetenhauswahl In gut drei Wochen ist die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl geplant. Zur Vorbereitung gibt es mehrere Online-Angebote. Der Wahl-O-Mat ist allerdings noch nicht gestartet. dpa

ARCHIV - Zum Beginn der Briefwahl für die Wiederholungswahlen am 12. Februar werden bei einem Pressetermin im Rathaus Zehlendorf die Vorbereitungen vorgestellt. Jens Kalaene/dpa

Berlin -Vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar können die Wähler den Kandidatinnen und Kandidaten online Fragen stellen. Ein entsprechendes Frageportal steht auf der Internetseite Abgeordnetenwatch.de zur Verfügung, wie die Betreiber der Dialogplattform am Mittwoch mitteilte. Unter www.abgeordnetenwatch.de/berlin sind die Direktkandidaten aus den 78 Wahlkreisen per Postleitzahlangabe zu finden. Zum jeweiligen Profil gehören ein kurzer Steckbrief, Informationen zu politischen Zielen, Wahlkampfbilder und weiterführende Links. Außerdem werden auch Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten sowie die dazugehörigen Antworten veröffentlicht.