Fragen ausgewichen: Interview mit SPD-Politiker Philipp da Cunha geht viral

Philipp da Cunha von der SPD in Mecklenburg-Vorpommern wird über Minuten immer wieder die gleiche Frage von einem NDR-Journalisten gestellt. Mit norddeutscher Hartnäckigkeit beantwortet der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion sie immer mit einer ähnlichen Phrase, weicht aus. Das Interview mit dem Politiker geht nun auf Twitter viral und wird hundertfach kommentiert.

Es geht in dem Interview um eine Veranstaltung der SPD-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern, überwiegend bezahlt von Steuergeldern. Philipp da Cunha umgeht Fragen nach den Kosten der Veranstaltung. Kritiker merkten an, dass er offenbar den Anschein der Vorteilsnahme vermeiden wollte. Erst tags darauf gab SPD-Fraktionschef Julian Barlen gegenüber dem Sender Auskunft.

Philipp da Cunha: „Golchener Hof“ gehört Ehemann von SPD-Politikerin

Was bisher bekannt ist: Die externe Fraktionssitzung der SPD nebst Bürgerforum fand im „Golchener Hof“ nahe Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) statt, der Veranstaltungsort gehört dem Ehemann der Vize-Fraktionsvorsitzenden Christine Klingohr. Für die laut NDR rund 250 Teilnehmer fielen etwa 15.000 Euro an Kosten an, also rund 60 Euro pro Person. Dass Cunha diese Zahlen nicht sofort preisgab, begründete Barlen damit, dass die Schlussrechnung noch nicht vorgelegen habe.

Kritik äußerte unter anderem die Nichtregierungsorganisation Transparency International im NDR-Interview. „Immer wenn Steuergelder im Spiel sind, muss der Anschein der Vorteilsnahme vermieden werden“, sagte Norman Loeckel, Leiter Arbeitsgruppe Transparente Verwaltung. Er bezeichnete diese Ausgabe im familiären Umfeld zwar als legal, jedoch „mit einem Geschmäckle“. Aus Sicht der SPD ist dies nicht zu beanstanden. In einem Pressegespräch am Dienstag vor einer Woche führte Landeschefin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus, dass ihre Partei schon seit 15 Jahren Bürgerforen in diesem Format durchführe. Sie verwies auf Klarstellungen der Fraktion, wonach alles „rechtlich sauber“ gelaufen sei.

Da Cunha-Interview: Kritik, aber auch Verständnis für sein Verhalten

Im Netz sorgt jedoch nicht der Einsatz des Steuergelds an sich für Gesprächsstoff, sondern die zunächst ausweichenden Äußerungen der SPD-Fraktion. Der Generalsekretär der FDP im Nordosten, David Wulff, schrieb: „Als FDP-Fraktion steht Transparenz für uns an oberster Stelle; insbesondere wenn es um die Verwendung von Steuergeldern geht. Besonders nach 15 Jahren Bürgerforen sollte man wissen, dass die Menschen eine offene und ehrliche Antwort verdienen.“

Verständnis brachte in der Twitter-Diskussion hingegen der CDU-Politiker David Ermes aus dem Nachbarland Schleswig-Holstein auf. Seinen Worten nach ist das gebetsmühlenartige Wiederholen der immer gleichen Aussage, das „professionell antrainierte Verhalten von Leuten, die überall wittern ‚falsch‘ geschnitten zu werden“.