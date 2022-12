Fragen und Antworten vor dem WM-Spiel gegen Costa Rica

Heimflug oder Achtelfinale? Am Abend spielt die deutsche Nationalelf gegen Costa Rica. Wie ist die Lage?

Für die deutsche Mannschaft geht es heute ums Ganze. Ein erster Sieg bei der Fußball-WM in Katar ist Pflicht fürs Weiterkommen. Nur einmal, 2018 in Russland, ist das DFB-Team schon in der Gruppenphase gescheitert. Hansi Flick gibt sich gelassen. Druck verspüre er nicht, sagte er.

Wie ist die Ausgangslage für das DFB-Team vor dem Gruppen-Showdown?

Kompliziert. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick hat den Einzug ins Achtelfinale nur bedingt in der eigenen Hand. Ein Sieg mit acht Toren Differenz würde sicher reichen, doch schon ein 7:0-Erfolg gegen Costa Rica könnte zu wenig sein. Ein Sieg ist die zwingende Voraussetzung, um das zweite Vorrunden-Aus bei einer WM nach 2018 zu vermeiden. Gleichzeitig muss Spanien im Parallelspiel gegen Japan punkten.

Wie ist die Stimmung im deutschen Lager?

Optimistisch. „Druck verspüre ich überhaupt nicht. Ich bin von unserem Weg überzeugt“, sagt Flick. Nach dem Fehlstart gegen Japan (1:2) ist der viermalige Weltmeister froh, vor dem letzten Spieltag überhaupt noch im Rennen zu sein. „Was uns ein Lächeln auf die Lippen zaubert, ist, dass wir Chancen haben, ins Achtelfinale zu kommen und der Fußballwelt dann zu zeigen, was in uns steckt“, meint Thomas Müller.

Steht Spanien-Held Niclas Füllkrug in der Startelf?

Offen. Flick lässt sich beim Pokern nicht in die Karten schauen. Er bezeichnet den Bremer Torjäger lediglich als „Option“. Oliver Bierhoff wird da deutlicher. Man gehe davon aus, dass Costa Rica erst mal „ein, zwei Busse“ hinten reinstellen werde. Da sei ein zentraler Stürmer immer gut, so der DFB-Geschäftsführer.

Tritt Flick zurück, wenn das Achtelfinale verpasst wird?

Nein. „Ich habe Vertrag bis 2024 und freue mich auf die Heim-EM“, sagt der 57-Jährige. Wie der DFB in diesem Fall entscheiden wird, ist aber unklar.

Warum ist das Spiel für Kapitän Manuel Neuer ein besonderes?

Neuer hütet zum 19. Mal in einem WM-Spiel das Tor, das ist vor ihm noch keinem Schlussmann gelungen. Der 36-Jährige überflügelt damit Sepp Maier und den Brasilianer Claudio Taffarel.

Worauf muss man sonst noch achten?

Die Schiedsrichterin. Die Französin Stéphanie Frappart leitet als erste Frau ein Spiel bei einer Männer-WM. Die 38-Jährige pfiff als erste Frau bereits in der französischen Ligue 1, der Champions League und der WM-Qualifikation. „Ich bin der Meinung, sie hat es verdient aufgrund ihrer Leistung“, sagt Flick und hat „100 Prozent Vertrauen“ in die Fähigkeiten von Frappart. (SID)