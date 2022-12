Frankfurter Allee: Polizei bändigt defekten Blitzer mit Papiertüte

Eine Radarfalle spielte am Sonntagabend in Berlin komplett verrückt. Jedes Auto wurde geblitzt. Die Polizei musste improvisieren.

Ein defekter Blitzer hat am ersten Weihnachtsfeiertag die Berliner Polizei in Atem gehalten. Wie aus einem Bericht von RBB24 hervorgeht, hagelte am Montag ein regelrechtes Blitzlichtgewitter auf der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain. Viele verunsicherte Autofahrer und Autofahrerinnen riefen die Polizei.

Eine installierte Radarfalle hat dem Bericht nach jedes einzelne vorbeifahrende Auto geblitzt – ganz egal wie schnell es war. Wer am Sonntagabend dort geblitzt wurde, muss wegen des Defekts jedoch nicht mit Bußgeldern oder Fahrverboten rechnen. Sollte dennoch eine Zahlungsaufforderung eintreffen, wird den Betroffenen geraten, zu widersprechen und auf die Störung zu verweisen.

Reparatur muss bis Dienstag warten

Da sich der Defekt vor Ort nicht beheben ließ, sei die Säule schließlich abgedeckt worden, so die Polizeisprecherin. Nach Informationen des Tagesspiegels hätten die Beamten dafür eine Papiertüte genutzt. Am Dienstag soll sich ein Experte der offensichtlich defekten Anlage annehmen. Unfälle habe es nicht gegeben.