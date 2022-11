Korruptionsvorwürfe: Frankfurts OB Peter Feldmann abgewählt Nach einer Gehaltsaffäre und vielen peinlichen Pannen wurde Frankfurts umstrittener Oberbürgermeister bei einem Bürgerentscheid abgewählt. AFP

Frankfurt/Main -Der umstrittene Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD), ist laut ersten vorläufigen Ergebnissen abgewählt. Nach Auszählung fast aller Stimmen votierten beim Bürgerentscheid am Sonntag rund 95 Prozent gegen einen Verbleib des 64-Jährigen im Amt, teilte die Wahlbehörde der Mainmetropole am Abend mit. Zudem wurde das vorgeschriebene Quorum von mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten erreicht, die für die Abwahl stimmen mussten. Diese Hürde gilt als hoch.