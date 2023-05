Frankreich: Spieler wollen Regenbogen-Trikot nicht tragen – Suspendierung

Die Weigerung einiger Fußballprofis in Frankreich, an einer Aktion für mehr Toleranz teilzunehmen, sorgt für Aufruhr. Nun wurden mehrere Spieler suspendiert.

Cengiz Ünder spielt für den französischen Erstligisten Olympique Marseille und nimmt an der Aktion mit Regenbogen-Trikot teil. Nicolas Tucat/AFP

Paris -Die Weigerung einiger Fußballprofis in Frankreich, an einer Toleranzaktion der ersten und zweiten Liga teilzunehmen, hat für Aufruhr gesorgt. „Das ist miserabel“, kommentierte Frankreichs Regierungssprecher Olivier Véran ihr Verhalten im Sender France 2. „Wir müssen Werte verteidigen, die uns einen, und der Sport ist auch da, um das zu tun.“ Homophobie sei keine Meinung, sondern ein Delikt.

Anlässlich des Tages gegen Homophobie hatten die Spieler der Ligue 1 und 2 in Frankreich am Wochenende Trikots getragen, die ihre Nummer in Regenbogenfarben zeigten. Auf dem Rasen wurde vor dem Spiel zudem das Banner platziert: „Homo oder Hetero: Wir tragen alle das gleiche Trikot“.

FC Toulouse-Spieler veröffentlicht Statement auf Twitter

Doch nicht alle Spieler beteiligten sich an der Aktion. Unmut gab es besonders wegen der Partie Toulouse – Nantes, bei der insgesamt vier Spieler das Regenbogen-Trikot nicht tragen wollten. Bei Toulouse wurden deshalb drei Spieler für die Partie suspendiert, beim FC Nantes blieb ein Spieler draußen, wie der Spiegel berichtete. Die als relativierend gewerteten Aussagen eines Trainers sorgten für weitere Verärgerung. Auch in den Vorjahren hatte es Ärger um Spieler gegeben, die sich der Aktion verweigert hatten.

Auf Twitter verkündete der marokkanische Fußballspieler Zakaria Aboukhlal, der beim FC Toulose unter Vertrag stellt, nicht bei der Partie gegen den FC Nantes mitzuspielen. Respect sei ein Wert, der ihm sehr wichtig sei. Er bitte darum, seine persönlichen Ansichten zu respektieren und er glaube, nicht die passende Person zu sein, um an der Kampagne teilzunehmen.

„Wir bitten nicht darum, bei der Pride auf einem Wagen mitzufahren. Wir bitten nur darum, solidarisch gegen Homophobie zu sein“, zitierte das Sportmagazin L'Équipe Yoann Lemaire, den Präsidenten der Organisation Foot Ensemble, die sich gegen Diskriminierung im Fußball einsetzt. Im Sender France Info forderte Lemaire mehr Engagement der Clubs bei dem Thema.