Frankreich mobilisiert 10.000 Polizisten für das Spiel gegen Marokko

Frankreich bereitet sich mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften auf das Halbfinale vor. Die Hälfte der Polizisten soll im Großraum Paris eingesetzt werden.

Paris -Frankreich mobilisiert für das WM-Halbfinale gegen Marokko 10.000 Polizeibeamte. Die Hälfte davon soll im Großraum Paris eingesetzt werden, kündigte Innenminister Gérald Darmanin an. Die Prachtstraße Champs-Élysée, auf der zuvor schon Tausende Fans das Weiterkommen beider Mannschaften gefeiert hatten, solle frei zugänglich sein.

Grundsätzlich gehe es darum, dass alle Menschen feiern könnten, erklärte er. Hauptaugenmerk der Polizei sei die Sicherheit, auch angesichts terroristischer Gefahren, außerdem stehe vielerorts im Land ein Wintereinbruch bevor. Beschränkungen könne es in Paris bei der Zufahrt von der Stadtautobahn in die Innenstadt geben. Genauso werde mit den Verkehrsbetrieben geschaut, dass Menschenmassen in der Hauptstadt kanalisiert würden, etwa indem einzelne Haltestellen geschlossen würden.

Zuletzt hatte es nach Marokko-Spielen in mehreren europäischen Ländern Randale und Ausschreitungen gegeben. Auch in Berlin musste die Polizei einschreiten, es gab Festnahmen, Auseinandersetzungen, Sachbeschädigungen und Eingriffe in den Straßenverkehr.