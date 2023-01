Frankreich will Ukraine „leichte Kampfpanzer“ liefern Im Krieg mit Russland soll die Ukraine weitere Unterstützung für die Verteidigung aus Frankreich erhalten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagt die Lieferung „leichter Kampfpanzer“ zu. dpa

Archivbild – 16.06.2022, Kiew, Ukraine: Wolodymyr Selenskyj (l.), Präsident der Ukraine, und Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich AP/Ludovic Marin/AFP POOL

Paris -Frankreich will der Ukraine „leichte Kampfpanzer“ liefern. Das habe der französische Staatschef Emmanuel Macron seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj zugesagt, teilte der Élyséepalast am Mittwoch nach einem Telefonat der beiden Präsidenten mit. Bei dem Panzer soll es sich um den Spähpanzer AMX-10 RC handeln. Der Radpanzer mit Kanone wird vor allem zur Aufklärung eingesetzt. Wie viele Panzer Frankreich der Ukraine bis wann übergeben will, war zunächst noch unklar. „Es ist das erste Mal, dass Panzer westlicher Bauart an die ukrainischen Streitkräfte geliefert werden“, zitierten französische Medienberichte den Élyséepalast.