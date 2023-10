Der Westen muss gemeinsam mit dem Rest der Welt handeln, um „Israel zu helfen, Fortschritte zu machen“ in der Palästinafrage, „die für die arabischen Völker die Mutter aller Schlachten bleibt“, warnte Frankreichs ehemaliger Ministerpräsident Dominique de Villepin am Freitag und zeigte sich besorgt über die „Sackgasse“ der militärischen Antwort gegen die Hamas im Gazastreifen.

„Der Westen muss seine Augen für das Ausmaß des historischen Dramas öffnen, das sich vor uns abspielt, um die richtigen Antworten zu finden“, sagte de Villepin, der unter Jacques Chirac diente. In einem Gespräch mit dem privaten Radiosender RMC warnte er den Westen davor, nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober in mehrere „Fallen“ zu tappen.

Dominique de Villepin (@Villepin) sur Israël: "Les Occidentaux doivent ouvrir les yeux sur l'ampleur du drame historique qui se joue devant nous" pic.twitter.com/3s412yacXF — BFMTV (@BFMTV) October 27, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die erste dieser Fallen, die die Hamas mit ihrem Massaker aufgestellt hat, ist die des „maximalen Schreckens“. „Es ist das Risiko einer Spirale des Militarismus (...) als ob wir ein so ernstes Problem wie die palästinensische Frage mit Armeen lösen könnten“.



Die zweite Falle ist „die des Okzidentalismus“. Mit anderen Worten, „die Vorstellung, dass der Westen, der das Weltgeschehen seit fünf Jahrhunderten beherrscht, dies auch weiterhin tun kann“. „Sehen Sie sich die Reaktionen in Indonesien, Afrika und Nigeria an. Es passt alles zusammen. Das ist die neue Welt, in der wir leben, und wir können sie nicht allein als Weltpolizei bewältigen“, so de Villepin.

Gazastreifen: „Palästinenser nicht mit der Hamas verwechseln“

Die dritte Falle sei die des Moralismus. „Die Kritik ist immer die gleiche. Man prangert an, was in der Ukraine passiert ist, aber man ist sehr zaghaft angesichts des Dramas, das sich in Gaza abspielt“.



De Villepin, der international bekannt wurde, als er sich als Frankreichs Außenminister gegen den Irak-Krieg aussprach, rief dazu auf, „die Palästinenser nicht mit der Hamas zu verwechseln“ und sprach sich für eine „maßvolle“ und „gezielte“ Reaktion in Gaza aus.

„Die größte Aufgabe besteht heute für die europäischen Länder und die Vereinigten Staaten darin, Israel dabei zu helfen, über diese militärische Antwort hinauszugehen [...], die eine Sackgasse ist“, sagte er. Er rief dazu auf, „aus dieser westlichen Verstrickung“ im „Krieg gegen den Terrorismus herauszukommen, der nirgendwo gewonnen wurde und der im Gegenteil eine äußerst dramatische Spirale in Gang setzt“.