Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist auf einer Essensmesse mit einem Ei beworfen worden. Videoaufnahmen zeigten, wie das wohl gekochte Ei am Montag an Macrons Schulter abprallte, ohne zu zerbrechen. Macron hatte sich bei der Messe in Bron nahe der Großstadt Lyon in einer Menschenmenge befunden, als ein Mann aus geringer Entfernung auf ihn zielte. Der 19-jährige Wurfschütze wurde umgehend festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Lyon mitteilte. Gegen ihn liefen Ermittlungen wegen vorsätzlicher Gewalt gegen eine Amtsperson. Zum Motiv der Ei-Attacke gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Auf Twitter wurde die Szene bereits von mehreren Nutzern geteilt.

📍Während seinem Besuch in Lyon wurde ein Ei auf den französischen Präsidenten Macron geworfen.



▪️Eine Person wurde festgenommen.pic.twitter.com/VZC1lZjRo4 — Bedrettin (@bedbolukbasi_DE) September 27, 2021

Für Macron ist es nicht der erste Angriff dieser Art. Bereits 2017 wurde der damalige Präsidentschaftskandidat mit einem Ei beworfen. Damals ging es für ihn aber weniger glimpflich aus: Das rohe Ei platze an seinem Kopf.