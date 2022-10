Giffey: Kaum noch Kapazitäten für Flüchtlinge in Berlin Viele Geflüchtete landen in Berlin. Doch die Regierende Bürgermeisterin sieht die Hauptstadt am Rande ihrer Möglichkeiten bei der Aufnahme. dpa

Franziska Giffey dpa/Fabian Sommer/Archiv

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sieht die Hauptstadt am Rande ihrer Möglichkeiten bei der Aufnahme von Geflüchteten. „Gerade wir Stadtstaaten – und besonders Berlin als Hauptanziehungspunkt – haben unsere Kapazitäten (...) mittlerweile nahezu ausgeschöpft“, sagte sie der Bild am Sonntag. So seien 340.000 Ukrainer in Berlin erstversorgt worden, 100.000 hätten ihren Wohnsitz inzwischen in der Hauptstadt.