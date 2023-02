Giffey macht Vorschläge für sozialen Wohnungsbau in Berlin – es hagelt Kritik Die Regierende Bürgermeisterin schlägt vor, den sozialen Wohnungsbau durch niedrigere Steuern attraktiver zu machen. Das provoziert Kritik – nicht nur von der Linken. dpa

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, bei einem Gespräch Paul Zinken/dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will an der bisherigen Wohnungsbaupolitik des Senats festhalten, den sozialen Wohnungsbau durch niedrigere Steuern attraktiver machen. Das finden nicht alle überzeugend. Das umstrittene und gerade im Wahlkampf von vielen Seiten kritisierte Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbaren Wohnraum verteidigte die SPD-Spitzenkandidatin sogar ausdrücklich. Es sage zwar jeder, es müsse mehr gebaut werden. „Aber ich vermisse bei manchen dann das Konzept, wie es eigentlich gehen kann“, sagte Giffey in der RBB-Fernsehsendung „Ihr Plan für Berlin?“ am Dienstagabend. „Ich habe ein konkretes Konzept vorgelegt, wie es gehen kann, und wir setzen es übrigens um.“