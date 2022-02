Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Politikerin am Freitagnachmittag mit, dass sie gerade auf dem Weg zu einer Sicherheitskonferenz nach München gewesen sei. Giffey: „Kurz vor München habe ich soeben das Ergebnis meines PCR-Tests bekommen: Ich bin leider positiv getestet, obwohl ich keinerlei Symptome habe.“

Giffey kündigte an, umgehend den Rückweg anzutreten, um sich in Isolation zu begeben. Wichtige Termine wolle sie nun digital per Videokonferenz oder Telefonschalte abarbeiten.