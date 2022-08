Friede Springer wird am Montag 80 Jahr alt. Schon jetzt hat Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey der Witwe des Verlegers Axel Springer gratuliert. Das Presse- und Informationsamt des Landes Berlin verschickte am frühen Freitagmorgen eine Mitteilung, in der Franziska Giffey Frau Springer als eine der „bedeutenden Mäzeninnen unseres Landes“ bezeichnet. Zudem bedankt sich Giffey für Friede Springers „vielfältiges Engagement“.

In der Mitteilung heißt es: Friede Springer ist eine Berlinerin, die sich auf vielen Ebenen für das Wohl unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Unter ihrer Ägide hat die heutige Axel Springer SE viele weitere Aktivitäten in Berlin konzentriert. Im Stadtbild ist das seit der Eröffnung des neuen futuristischen Verlagsgebäudes in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Hauptsitz in Kreuzberg vor wenigen Jahren sichtbar.

„Wir sind Friede Springer dankbar“

Dies entspricht auch dem Vermächtnis Axel Springers, der unserer Stadt zeitlebens eng verbunden war. Dass die Verlagsgruppe die Herausforderungen der Digitalisierung und den Umbau hin zu einem Medienunternehmen erfolgreich bewerkstelligt, zählt zu den herausgehobenen unternehmerischen Leistungen Friede Springers.

Zu Friede Springers Verdiensten gehört auch ihr großes gesellschaftliches Engagement, insbesondere für ein gedeihliches Verhältnis zum Staat Israel und im Kampf gegen Antisemitismus. Friede Springer hat sich außerdem besonders um die Entwicklung unserer Stiftungskultur verdient gemacht. Sie selbst zählt zu den bedeutenden Mäzeninnen unseres Landes.

Erst Ende Juni konnten wir im Roten Rathaus eine Vereinbarung über ein neuartiges Zentrum zur Erforschung und Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Charité unterzeichnen, das Friede Springer mit einem hohen Millionenbetrag unterstützt. Wir sind Friede Springer dankbar für ihr vielfältiges Engagement. Berlin gratuliert Friede Springer zu ihrem 80. Geburtstag.“